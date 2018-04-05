В Румынии автобус с пассажирами упал в реку, есть жертвы

- 05.04.2018 11:36
В Румынии автобус с пассажирами упал в реку, есть жертвы

В Румынии в юго-восточной части страны произошла авария, в результате которой микроавтобус упал в реку Быстрица. В транспорте в тот момент находилось десять человек.

Происшествие случилось в уезде Нямц в ночь на четверг, 5 апреля. 

На место происшествия были направлены несколько команд спасателей. Отмечается, что одна из пассажиров автобуса смогла выбраться из транспорта и выплыть на поверхность. Все время до прибытия спасателей женщина оставалась в сознании. Обнаружившие ее немедленно направили потерпевшую в больницк.

В месте падения автобуса глубина реки Быстрица составила 7 метров. Спасатели сначала смогли извлечь из воды тела семи пассажиров. Чуть позднее были подняты на поверхность тела еще двух, кого считали пропавшими без вести. Так, погибло десять человек, и лишь одной женщине удалось спастись. Возраст погибших составил от 17 до 45 лет.

Представители местной полиции отмечают, что инцидент мог произойти из-за поврежденной шины. В то же время стало известно, что упавший микроавтобус не предназначался для пассажирских перевозок, и люди - сотрудники местного лесного хозяйства - ехали в транспорте на импровизированных скамейках.

 

Платиновая Буковина

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