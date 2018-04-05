



На ЗНО 2018 зарегистрировалось более 335 тысяч участников - 05.04.2018 11:24

Более 355 тысяч человек зарегистрировалось для прохождения внешнего независимого оценивания знаний в Украине.

Так, около 333 тысяч выпускников зарегистрировалось для прохождения тестирования по украиснкому языку и литератуте. Тест по истории Украины планируют сдаваьт 168 тысяч зарегистрировавшихся.

Предсатвители Украинского центра оценивания качества образования также отмечают, что на ЗНО по математике зарегистрировалось порядка 112 тысяч абитуриентов. Также 89 тысяч планируют сдавать английский язык, на биологию подали заявки на участие 82 тысячи желающих.

По количество зарегистрировавшихся для прохождения ЗНО 2018 лидирует Киев, и количество зарегистрировавшихся выпускников в столице составило почти 28,5 тысяч.

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