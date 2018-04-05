В Черновцах проведут капремонт трех детских садов

- 05.04.2018 10:11
В Черновцах проведут капремонт трех детских садов

В департаменте градостроительного комплекса и  земельных отношений Черновицкого городского совета накануне, 4 апреля, составили договор о проведении капитального ремонта в трех черновицких детских садах, который будет осуществляться в рамках инвестиционной программы "Энергоэффективность и зданиях бюджетной сферы Черновцов". Так, капремонт будет осуществляться в садах № 26, №8 и №52. Договор был подписан с обществом "Укрбуд-контакт", ЧП "Элитбуд-1" и "Польской Логистической Компанией".

Так, в детском саду №8, который находится по улице Физкультурной, 6-а, планируется утеплить внешние стены, цоколь здания и полы. Также предстоит установка энергосберегающщих окон и дверей, модернизация системы отопления и вентиляции, электроснабжения. Частично будет заменено оборудование на кухне.

Для детсада №26, расположенного на улице Надречной, 17, предполагается проведение работ по перекрытию чердака и части пола, утеплению стен и цоколя здания, полной замене системы отопления, модернизации системы электроснабжения и вентиляции, замене ламп накаливания.

По улице Полетаева, 3 в детском саду №52 предполагаются работы по уснтановке новых энергосберегающих окон и дверей, по утеплению цоколя здания и внешних стен, перекрытию чердака. Также запланирована полная замена системы отопления помещений с установкой автоматического индивидуального теплопункта, модернизация систем вентиляции, частичная замена оборудования на кухне, замена ламп накаливания.

Согласно сметовой документации, общая стоимость работ оценивается в 20 миллионов 6 тысяч 99 гривен. В соответствии с результатами тендера стоимость контракта составила 17 миллионов 58 тысяч 552,58 гривен. Из общей суммы часть городского бюджета составит 343 тысячи 444,37 гривен, в то время как 16 миллионов 715 тысяч 108,21 гривны составят кредитные средства НЕФКО.

Предполагается, что все работы будут завершены до конца октября текущего года.

Платиновая Буковина, Черновцы

Ключові слова: ремонт детсадов черновцы, черновцы энергоэффективность

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