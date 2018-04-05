Полноценное питание Укрзализныця обещает уже летом

- 05.04.2018 09:52
Полноценное питание Укрзализныця обещает уже летом

Полноценное питание для пассажиров поездов Укрзализныци  предполагают запустить в ближайшие два месяца.

Так, пассажирам будет предлагаться полноценное меню с питанием, которое будет включать в себя первые и вторые блюда, а также закуски и другое, как сообщил заместитель директора департамента пассажирских перевозок дальнего следования Укрзализныци Александр Красноштан.

Выбранные позиции из меню можно будет заказать заранее онлайн, либо же пассажиры могут заказывать их во время поездки.

Красноштан также отметил, что первый этап введения новой услуги на железной дороге будет представлять собой тестирование и отработку предоставления на 2-3 поездах. ЧТо касается второго этапа, то он предусматривает проведение тендера, который позволит осуществить закупку услуги для всех ночных поездов Укрзализныци.

Платиновая Буковина

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