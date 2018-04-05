



На Донбассе боевики 39 раз обстреляли позиции АТО - 05.04.2018 09:36

В течение прошедших суток, 4 апреля, на Донбассе боевики открывали огонь по позициям ВСУ порядка 39 раз. Как стало известно, украинская сторона потерь не понесла, информируют в штабе АТО.

Под обстрел на Донецком направлении попала шахта Бутовка - боевики вели огонь из гранатометов, снайперского и стрелкового оружия, мнометов 82-мм. По позициям сил АТО в районе Лебединского, Каменки и Авдеевки применялись крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем, стрелковое оружие. Марьинку и Водяное боевики обстреляли из гранатометов, в районе Гнутово обстрел велся из вооружения БМП. По позициям в районе Гнутово и Опытного применялись крупнокалиберные пулеметы. Из снайперского и стрелкового оружия противник бил по позициям в районе Водяного и Широкино.

Обстрелы в районе Павлополя Невельского и Гнутово велись также из стрелкового оружия.

По Луганскому направлению боевики испоьзовали преимущественно стрелковое ооружие, обстреляв позиции в районе станции Донец и Станицы Луганской.



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