На Донбассе боевики 39 раз обстреляли позиции АТО- 05.04.2018 09:36
В течение прошедших суток, 4 апреля, на Донбассе боевики открывали огонь по позициям ВСУ порядка 39 раз. Как стало известно, украинская сторона потерь не понесла, информируют в штабе АТО.
Под обстрел на Донецком направлении попала шахта Бутовка - боевики вели огонь из гранатометов, снайперского и стрелкового оружия, мнометов 82-мм. По позициям сил АТО в районе Лебединского, Каменки и Авдеевки применялись крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем, стрелковое оружие. Марьинку и Водяное боевики обстреляли из гранатометов, в районе Гнутово обстрел велся из вооружения БМП. По позициям в районе Гнутово и Опытного применялись крупнокалиберные пулеметы. Из снайперского и стрелкового оружия противник бил по позициям в районе Водяного и Широкино.
Обстрелы в районе Павлополя Невельского и Гнутово велись также из стрелкового оружия.
По Луганскому направлению боевики испоьзовали преимущественно стрелковое ооружие, обстреляв позиции в районе станции Донец и Станицы Луганской.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 05.04.2018 15:48
- 05.04.2018 15:12
- 05.04.2018 14:32
- 05.04.2018 14:15
- 05.04.2018 12:54
- 05.04.2018 12:25
- 05.04.2018 11:58
- 05.04.2018 11:36
- 05.04.2018 11:24
- 05.04.2018 10:11