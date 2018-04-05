Нападників на полісменів в Чернівцях затримано

- 05.04.2018 09:21
Нападників на полісменів в Чернівцях затримано

Порушив Правила дорожнього руху, протаранив огорожу та разом з товаришем завдав тілесних ушкоджень патрульним. 28-річного водія та його агресивного 20-річного друга поліція затримала. На даний час молодики знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання.

Зранку 4-го квітня до Шевченківського відділення поліції надійшло повідомлення, що під час виконання службових обов’язків працівники патрульної поліції отримали тілесні ушкодження.

Як з’ясувалося, патрулюючи по вулиці Вижницькій обласного центру, екіпаж патрульної поліції виявив автомобіль «БМВ» на іноземній реєстрації, що в’їхав в огорожу. Під час проведення поверхневої перевірки водія іномарки та трьох його пасажирів, учасники ДТП почали чинити опір правоохоронцям. Внаслідок протиправних дій молодиків інспектори патрульної поліції Курик і Кіцак отримали тілесні ушкодження у вигляді забоїв.

За фактом нападу на патрульних слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. На даний час нападників затримано та поміщено до ізолятору тимчасового тримання. Їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: поліція чернівці, напад на поліцейських чернівці

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