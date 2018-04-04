



Из-за подъема воды в Дунае всплыли две плавучие мины - 04.04.2018 17:33

В реке Дунай в районе Измаила Одесской области накануне, 3 апреля, была обнаружена плавучая мина массой 480 кг. К румынскому берегу Дуная сегодня прибило второй аналогичный снаряд времен Второй мировой войны.

Обнаружение снарядов объясняют подъемом уровня воды в Дунае.

Отмечается, что первая мина всплыла в районе элеватора, а в настоящее время она находится возле первого погрузочного район Измаильского порта. К месту нахождения снаряда никого не пускают, так как мину готовятся поднять вверх по течению, после чего обезвредить.

Так, планируется отбуксировать плавучую мину на безопасное от населенных пунктов и объектов инфраструктуры расстояние. Уничтожить снаряд планируется путем контролируемого взрыва. Силы Национальной полиции Украины, патрульной полиции, а также Национальной гвардии формируют зону безопасности и временно ограничили доступ местного населения к прибрежной зоне.

Ситуация находится код котролем службы морской безопасности Измаильского филиала "АМПУ". Также на месте находятся спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Морская охрана ГПСУ и пгограничники Измаильского отряда.

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