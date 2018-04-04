В Украине учрежден День полиции- 04.04.2018 16:47
В Украине появится новый профессиональный праздник - День полиции Украины, который будет отмечаться 4 июля.
Сегодня соответствующий указ подписал Президент Украины Петр Порошенко.
По словам Порошенко, процесс реформирования Национальной полиции в Украине еще не завершен, и будет продолжаться. Также президент отметил, что НПУ явояется европйской структурой, которая предоставляет качественный сервис европеского уровня.
Напомним, ранее мы писали, что в Черновцах нарушитель напал на девушку-полицейскую. Было открыто уголовное дело.
Президент также отметил, что Национальная полиция Украины получила также 102 новых автомобилей. Из них 12 были предоставлены полиции Черновицкой области. Десять патрульных многофункциональных катеров будут переданы подразделениям полиции, которые несут службу в районах речных и морских акваторий.
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