



В Украине учрежден День полиции - 04.04.2018 16:47

В Украине появится новый профессиональный праздник - День полиции Украины, который будет отмечаться 4 июля.

Сегодня соответствующий указ подписал Президент Украины Петр Порошенко.

По словам Порошенко, процесс реформирования Национальной полиции в Украине еще не завершен, и будет продолжаться. Также президент отметил, что НПУ явояется европйской структурой, которая предоставляет качественный сервис европеского уровня.

Напомним, ранее мы писали, что в Черновцах нарушитель напал на девушку-полицейскую . Было открыто уголовное дело.

Президент также отметил, что Национальная полиция Украины получила также 102 новых автомобилей. Из них 12 были предоставлены полиции Черновицкой области . Десять патрульных многофункциональных катеров будут переданы подразделениям полиции, которые несут службу в районах речных и морских акваторий.



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