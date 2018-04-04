Поліцейські Буковини провели 19 занять про вибухонебезпечні предмети- 04.04.2018 15:53
Правоохоронці розповіли підліткам алгоритм дій проведення евакуації під час надходження повідомлення про загрозу вибуху.
Вибухотехніки Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області провели практичні заняття у навчальних закладах з учнями і вчителями.
Поліцейські розповіли персоналу та учням порядок дій під час надходження повідомлень про загрозу вибуху, особисті заходи безпеки під час виявлення вибухонебезпечних предметів і підозрілих предметів, а також особливості проведення евакуації.
Спеціалісти вибухотехнічного відділу показали присутнім основні зразки вибухових пристроїв та вибухових речовин промислового виробництва. На прикладах показали, як поводитися з небезпечними предметами та що робити для безпеки громадян.
«Основним завданням є збереження власного життя та життя оточуючих»,-наголошують правоохоронці. Тому поліцейські-вибухотехніки планують провести аналогічні заняття у всіх начальних закладах міста та районних центрів області.
Поліція Буковини нагадує, що незаконне зберігання та використання вибухових пристроїв або речовин, а також завідомо неправдиве повідомлення про загрозу вибуху тягне за собою відповідальність згідно чинного законодавства України.
Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області
Коментарі (0)
Другие новости:
- 04.04.2018 16:47
- 04.04.2018 16:37
- 04.04.2018 15:26
- 04.04.2018 15:09
- 04.04.2018 14:46
- 04.04.2018 14:33
- 04.04.2018 12:48
- 04.04.2018 12:39
- 04.04.2018 12:18
- 04.04.2018 11:45