



Поліцейські Буковини провели 19 занять про вибухонебезпечні предмети - 04.04.2018 15:53

Правоохоронці розповіли підліткам алгоритм дій проведення евакуації під час надходження повідомлення про загрозу вибуху.



Вибухотехніки Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області провели практичні заняття у навчальних закладах з учнями і вчителями.

Поліцейські розповіли персоналу та учням порядок дій під час надходження повідомлень про загрозу вибуху, особисті заходи безпеки під час виявлення вибухонебезпечних предметів і підозрілих предметів, а також особливості проведення евакуації.

Спеціалісти вибухотехнічного відділу показали присутнім основні зразки вибухових пристроїв та вибухових речовин промислового виробництва. На прикладах показали, як поводитися з небезпечними предметами та що робити для безпеки громадян.

«Основним завданням є збереження власного життя та життя оточуючих»,-наголошують правоохоронці. Тому поліцейські-вибухотехніки планують провести аналогічні заняття у всіх начальних закладах міста та районних центрів області.

Поліція Буковини нагадує, що незаконне зберігання та використання вибухових пристроїв або речовин, а також завідомо неправдиве повідомлення про загрозу вибуху тягне за собою відповідальність згідно чинного законодавства України.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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