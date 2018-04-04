



В Москве горит торговый центр, есть жертвы 4 04 2018 - 04.04.2018 15:26

В Москве в торговом центре "Персей для детей" произошло возгорание. Во время тушения пожара пострадали шесть спасателей. Один из них сейчас находится в тяжелом состоянии, состояние остальных оценивается как средней тяжести.



Всего было эвакуировано порядка 600 человек.

Информацию о произошедшем сообщил начальник Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций РФ в Москве Илья Денисов.

Пожар в торговом центре "Персей для детей" на площади 80 квадратных метров был полностью ликвидирован. К сожалению, в результате происшествия погиб один человек - сотрудник торгового центра. Денисов сообщил, что человек перепутал направления эвакуационного выхода, в результате чего оказался в задымленной зоне. Уже во время госпитализации в машине скорой помощи потерпевший скончался.

По информации российских СМИ, возгорание произошло на последнем этаже торгового центра. По различным источникам, там располагался либо склад игрушек, либо детский клуб "Афина".

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