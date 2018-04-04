



Исследовать Марс будут робо-пчелы - 04.04.2018 14:46

Ученые рассматривают возможности исследований Марса с помощью роботизированных механизмов, напоминающих пчел. Роботизированные насекомы по размерам будут напоминать шмелей, в то время как крылья у них будут довольно большие - как у цикад.

Как сообщил инженер аэрокосмической промышленности Университета Алабамы Чанг-квон Канг, роботы получили название Marsbees. Благодаря специфическим размерам они смогут летать в марсианской атмосфере. Робо-пчелы получат датчики и устройства беспроводной связи. В задачи Marsbees будет входить съемка марсианского ландшафта, забор образцов грунта и поиска жизни на Красной планете. Marsbees также будут фиксировать выбросы метана, которые, возможно, будут иметь место.

Марсоход Curiosity, высадившийся на поверхность Марса 6 августа 2012 год, довольно медлителен, в то время как Marsbees могли бы развивать довольно большие скорости, что позволит также быстрее получать новые данные для исследований. Роботизированные пчелы могли бы использовать марсианскую нучную лабораторию Curiosity в качестве базы, где можно, к примеру, подзарядиться.

Представители NASA отмечают, что испытания роботизированных пчел могут пройти в помещении при обеспечении особых условий, и наибольшее удобство предоставляют их размеры.

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