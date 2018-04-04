Исследовать Марс будут робо-пчелы

- 04.04.2018 14:46
Исследовать Марс будут робо-пчелы

Ученые рассматривают возможности исследований Марса с помощью роботизированных механизмов, напоминающих пчел. Роботизированные насекомы по размерам будут напоминать шмелей, в то время как крылья у них будут довольно большие - как у цикад. 

Как сообщил инженер аэрокосмической промышленности Университета Алабамы Чанг-квон Канг, роботы получили название Marsbees. Благодаря специфическим размерам они смогут летать в марсианской атмосфере. Робо-пчелы получат датчики и устройства беспроводной связи. В задачи Marsbees будет входить съемка марсианского ландшафта, забор образцов грунта и поиска жизни на Красной планете. Marsbees также будут фиксировать выбросы метана, которые, возможно, будут иметь место.

Марсоход Curiosity, высадившийся на поверхность Марса 6 августа 2012 год, довольно медлителен, в то время как Marsbees могли бы развивать довольно большие скорости, что позволит также быстрее получать новые данные для исследований. Роботизированные пчелы могли бы использовать марсианскую нучную лабораторию Curiosity в качестве базы, где можно, к примеру, подзарядиться.

Представители NASA отмечают, что испытания роботизированных пчел могут пройти в помещении при обеспечении особых условий, и наибольшее удобство предоставляют их размеры.

Платиновая Буковина

Ключові слова: робо пчелы на марсе, марсианские пчелы, Marsbees, исследования Марса

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

В Украине учрежден День полиции В Украине появится новый профессиональный праздник - День полиции Украины, который будет отмечаться 4 июля.
- 04.04.2018 16:47
У берегов Борнео пять дней горит море В течение пяти дней из-за разлившейся нефти у берегов Индонезии горит море. Как стало известно, в результате чрезвычайного происшествия от отравления токсичным дымом погибло четверо человек, еще один считается пропавшим б
- 04.04.2018 16:37
Поліцейські Буковини провели 19 занять про вибухонебезпечні предмети Правоохоронці розповіли підліткам алгоритм дій проведення евакуації під час надходження повідомлення
- 04.04.2018 15:53
В Москве горит торговый центр, есть жертвы 4 04 2018 В Москве в торговом центре "Персей" произошло возгорание. Во время тушения пожара пострадали шесть спасателей
- 04.04.2018 15:26
Буковинка викрала у сусідки ювелірні прикраси Зловживаючи приязністю сусідки, раніше судима жінка викрала у неї ювелірні вироби.
- 04.04.2018 15:09
Напавшему на полицейскую в Черновцах грозит 5 лет лишения свободы В Черновцах в микрорайоне Роша накануне, 4 апреля, на представительницу патрульной полиции напали местные жители
- 04.04.2018 14:33
В Черновцах презентую чудо-писанку 5 04 2018 В Черновцах на Центральной площади в четверг, 5 апреля, состоится презентация чудо-писанки. Так, Центральную площадь в этот день украсят
- 04.04.2018 12:48
За Застявнянщині затримали нахабного грабіжника Зловмисник неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок, грабежів і хуліганства.
- 04.04.2018 12:39
В Черновцах создадут городской инклюзивный центр Решение о создании в Черновцах городского инклюзивно-ресурсного центра №1 поддержали депутаты Черновицкого городского
- 04.04.2018 12:18
Facebook удалил около 300 страниц российских ботов На своей странице в соцсети глава Facebook Марк Цукерберг опубликовал заявление о массовом удалении связанных с Россией аккаунтов
- 04.04.2018 11:45

Всі новини