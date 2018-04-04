



Напавшему на полицейскую в Черновцах грозит 5 лет лишения свободы - 04.04.2018 14:33

В Черновцах в микрорайоне Роша накануне, 4 апреля, на представительницу патрульной полиции напали местные жители. Отмечается, что патруль прибыл на место для фиксации аварии.

На одной из улиц микрорайона легковое авто врезалось в дерево. Люди напали на патрульных в то время, как они выполняли оперативные мероприятия по фиксации факта ДТП.

Один из агрессивно настроенных молодых людей повалил девушку-полицейскую на землю. Несколько парней снимали происходящее на видео, один из них толкнул сотрудницу полиции, которой пришлось применить в качестве меры самозащиты газовый баллончик.

Патрульные полицейские в результате инцедента получили легкие телесные повреждения. Среди участников ДТП пострадавших нет. В полиции сообщают, что всех участников ДТП отвезли в районное отделение полиции, и они принимают участие в осуществлении следственных мероприятий.

В пресс-службе Управления патрульной полиции в Черновицкой области позднее сообщили, что дейтсия злоумышленников предварительно классифицируются по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины как угроза либо насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа. Нарушителю грозит ограничение либо лишение свободы сроком до 5 лет.

Платиновая Буковина, Черновцы

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