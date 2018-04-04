



В Черновцах презентую чудо-писанку 5 04 2018 - 04.04.2018 12:48

В Черновцах на Центральной площади в четверг, 5 апреля, состоится презентация чудо-писанки. Так, Центральную площадь в этот день украсят пасхальными атрибутами - писанками огромных размеров.

Как отмечается, напротив ратуши будет установлена гигантская писанка размером 3,5 метра на 2,6 метра. Также будут установлены четыре больших писанки с прошлого года зазмером 60 на 90 сантиметров, и пять новых.

Кроме того, на Центральной площади на презентации "Писанковий дивосвіт" будут показаны авторские работы директора БК микрорайона "Роша" Елены Никитиной, глав Художественно школы имени ивасюка Татьяны Гакман, дизайнера Наталии Бордиян, руководителя кружка декоративно-прикладного искусства "Культурно-просветительского центра Черновцов" Веры Мыслик, директора Центра культуры "Вернисаж" Ларисы Куваевой, а также художника "Центрального дворца культуры Черновцов" Мирослава Герецуна.



Презентация чудо-писанок состоится в 17:00.

Платиновая Буковина, Черновцы

Всі новини