



За Застявнянщині затримали нахабного грабіжника - 04.04.2018 12:39

Третього квітня до Застанівського відділення поліції звернулася 59-річна жителька села Баламутівка. Жінка повідомила, що в одному із кафе районного центру невідомий чоловік відкрито заволодів її гаманцем із грошима.

На пошуки грабіжника були орієнтовані всі наряди місцевої поліції, які були задіяні на забезпечення публічної безпеки та порядку в районі. Завдяки небайдужим громадянам та поліції, зловмисника по «гарячим слідам» вдалося спіймати. Грабіжником виявився 45-річний місцевий житель. Слідчі вилучили у порушника викрадений ним гаманець.

В подальшому у службовому кабінеті під час оформлення документів та зачитування зловмиснику його прав, останній вчинив перешкоджання працівнику поліції. Порушник умисно пірвав документи і почав нищити меблі та комп’ютерну техніку.

Слідчі відкрили кримінальні провадження, за частиною 2 статті 186 (Грабіж) та частиною 2 статті 357 (Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці затримали грабіжника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. На даний час вирішується питання про оголошення порушнику підозри у вчиненні вказаних злочинів.

Крім цього, поліцейські Чернівецького відділу поліції в обласному центрі затримали 27-річного чоловіка, котрий пограбував місцеву жительку. Зловмисник відкрито заволодів мобільним телефоном потерпілої, коли вона вранці йшла на роботу.

Відкрите кримінальне провадження, за статтею 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Грабіжнику оголошено підозру у вчиненні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини