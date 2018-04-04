Легкие способы запоминания информации

- 04.04.2018 11:11
Легкие способы запоминания информации

Память человека может быть гибкой, и ее вполне можно тренировать и укреплять, подобно мышце. Согласно заявлениям специалистов, тренировки памяти несложные, однако, пользы в них будет несравнимо больше.

В книге Наполеона Хилла "Закон успеха" упоминается методика, которая поможет вам лучше запоминать и сохранять ту или иную информацию.

Так, например, если есть необходимость сохранить в памяти определенную дату либо же место, стоит наиболее ярко представить себе то, что вы хотите запомнить. Постарайтесь охватить все до мельчайших подробностей, с наиболее яркими эмоциями.

Чтобы запомнить что-то, свяжите с ним другой объект либо место, который вы уже знаете - так будет гораздо легче.

Есть еще один способ, который весьма эффективен и крайне прост. Чтобы запомнить что-либо, лучше повторить это несколько раз подряд. лучше всего повторять вслух - не обязательно громко, полушепота будет вполне достаточно, главное - несколько раз озвучить то, что вы хотите запомнить.

Данные советы крайне просты, однако, многие согласятся - работают они безотказно. И чтобы память вас не подводила, тренируйте свой мозг, не адавайте ему "застаиваться", много читайте, решайте головоломки и усваивайте новую информацию!

Платиновая Буковина

Ключові слова: запоминание, тренировка памяти, как тренировать память

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