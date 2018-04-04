



Абитуриенты могут узнать о количестве бюджетных мест в вузах - 04.04.2018 10:19

Каждый вуз, относящийся к сфере управления Министерства образования и науки Украины, выделяет определенное количество мест для приема по государственному заказу. Теперь с количеством бюджетных мест может ознакомиться любой абитуриент - в разделе Вступительная кампания 2018 на сайте Минобразования опубликован соответствующий документ.

Стоит отметить, что в документе представлены данные о программах бакалавриата и магистратуры по 161 вузу на всей территории Украины. Речь идет о лицензионном объеме вузов, о есть, общем обхеме поступающих, которых может принять заведение. Также указывается максимальный объем приема на бюджет, а также наименьшее возможное количество бюджетников для набора на специальность, то есть, квалификационный минимум.

На каждую специальность вузы устанавливают минимальные и максимальные показатели. Это обусловлено широким конкурсом при поступлении на некоторые специальности магистратуры и на бакалаврат. Широкий конкурс представляет собой предоставление бюджетного места в заведение по поступающим с лучшими баллами, а не для каждого вуза отдельно. Именно поэтому вузы и определяют максимально и минимально возможные цифры приема на определенные специальности.

При широком конкурсе тот или иной вуз может получить как максимум бюджетных мест, так и вовсе не одного.

В документе также можно найти информацию о максимально возможном количестве абитуриентов, которые вуз принимает по квотам 1 и 2, то есть, на базе вступительных экзаменов и для поступющих из оккупированных территорий - по упрощенной процедуре.

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