Припинення підприємницької діяльності вимагає декларації

- 04.04.2018 10:13
Припинення підприємницької діяльності вимагає декларації

Чернівецька ОДПІ нагадує, що відповідно до внесених змін до пункту 177.11 ст. 177 Податкового кодексу  Фізичні особи, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням, подають податкову декларацію за останній базовий податковий (звітний) період  протягом 30 календарних днів з дня проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності. 

У разі проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням останнім базовим податковим (звітним) періодом є період з дня, наступного за днем закінчення попереднього базового податкового (звітного) періоду до останнього дня календарного місяця, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: декдарація при закритті підприємства, податкова чернівці декларація про доходи 2018

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