Припинення підприємницької діяльності вимагає декларації- 04.04.2018 10:13
Чернівецька ОДПІ нагадує, що відповідно до внесених змін до пункту 177.11 ст. 177 Податкового кодексу Фізичні особи, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням, подають податкову декларацію за останній базовий податковий (звітний) період протягом 30 календарних днів з дня проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.
У разі проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням останнім базовим податковим (звітним) періодом є період з дня, наступного за днем закінчення попереднього базового податкового (звітного) періоду до останнього дня календарного місяця, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності
Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ
Коментарі (0)
Другие новости:
- 04.04.2018 16:47
- 04.04.2018 16:37
- 04.04.2018 15:53
- 04.04.2018 15:26
- 04.04.2018 15:09
- 04.04.2018 14:46
- 04.04.2018 14:33
- 04.04.2018 12:48
- 04.04.2018 12:39
- 04.04.2018 12:18