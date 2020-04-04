



Вооруженное нападение возле офиса YouTube - 04.04.2018 09:23

3 апреля возле штаб-квартиры видеохостинга YouTube в Сан-Бруно, Северная Калифорния, женщина устроила вооруженное нападение. В полиции уже установили личность женщины, открывшей возле офиса YouTube стрельбу.

Как отмечается, нападавшей оказалась 39-летняя Насим Наджафи Агдам, вооруженная пистолетом 9 мм.

По сообщению полиции, причиной нападения стал бытовой конфликт, и правоохранители отбросили версию с терроризмом. Ранее Агдам имела конфликт с YouTube, заявляя, что видеохостинг фильтровал и дискриминировал ее контент.

В результате стрельбы пострадало пятеро человек.

После стрельбы женщина покончила с собой.

Платиновая Буковина

Всі новини