



По улице Воробкевича пустят новую маршрутку №5а - 03.04.2018 17:53

В Черновицком городском совете была рассмотрена петиция о создании нового автобусного маршрута, который бы курсировал по улице Воробкевича.

Артем Билык, автор петиции, подчеркнул, что улица в настоящее время заселена и достаточно застроена, в связи с чем имеется необходимость запуска транспортного сообщения с ней. В настоящее время маршрутов обществненного транспорта, проходящих через улицу Воробкевича, нет.

В ответе мэрии отмечено, что данную петицию поддержали, и исполнительный комитет городского совета подготовит проект решения о внесении в маршрутную сетку Черновцов соответствующих изменений. Предполагается учреждение нового автобусного маршрута №5А, который соединит улицу Воробкевича и ЧНУ имени Юрия Федьковича.

Отметим, что ранее к запуску городского транспорта на улице Воробкевича относились скептически. По заявления представителей Черновицкого городского совета, озвученных ранее, для общественного транспорта эта улица не предназначена.

Платиновая Буковина, Черновцы

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