Создан быстрый и точный тест определения инсульта

- 03.04.2018 17:21
Создан быстрый и точный тест определения инсульта

Специальный прибор, созданный американскими учеными, позволяет с точностью до 92% определить инсульт. При этом, по времени сам тест занимает не более 30 секунд, что делает прибор лучшем среди всех современных приборов той же направленности.

Так, точность определения инсульта по современной методике, используемой медработниками, колеблется в пределах 40-89%. Что же касается новинки, то устройство обладает гораздо более высокой точностью, о чем говорят результаты испытаний, в которых приняли участие 248 пациентов. Отмечается, что среди добровольцев присутствовали 79 абсолютно здоровых человек, 41 пациент, перенесший острый инсульт, а также 128 испытуемых с проявляющимися симптомами. Здоровых людей прибор опредил с точностью 93%. При диагностике людей с заболеваниями прибор продемонстрировал точность в 92% случаев. 

Как утверждают разработчики, новое приспособление работает на основе радиоволн, споомщью которых возможно измерить параметры движения жидкости в сосудах головного мозга. Проходимость сосудов при инсульте изменяется, и чем она меньше, тем серьезнее заболевание. Благоприятный исход зависит от своевременности выявления проблемного состояния и проведенной операции. Наиболее эффективными являются операции, которые проводились в первые 24 часа после того, как произошел инсульт. Вероятность выздоровления снижается на 20% с каждым часом промедления.

С помощью нового прибора возможно проведение быстрой и наиболее точной диагностики, что позволит в дальнейшем более эффективно обеспечивать пациентам помощь при инсультах.

Платиновая Буковина

Ключові слова: диагностика инсульта радиоволнами, быстрый тест инсульт

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