



Когда в поездах Укрзализныци введут полноценное питание - 03.04.2018 15:16

В Укрзализныце сообщили о проведении тендера на поставку питания для пассажиров поездов. Так, поезда Укрзализныци в скором времени будут предлагать пассажирам, которые путешествуют на большие расстояния, завтраки.

Как стало известно по сообщению Укрзализныци, в тендере принимают участие компании Аллюр ЛТД, WOG Retail, Украинская оптовая торговая компания и Витмарк-Украина.

Согласно условиям, победитель тендера должен предоставить Укрзализныце ряд продуктов питания, а именно - чай, кофе - натуральный и растворимый, кофейный напиток, сливки к кофе, печенье - песочное и галетное, вафли (ванильные и шоколадные), а также другие кондитерские изделия, в том числе и бисквиты, шоколадные баточники, круассаны. В списке предоставляемых товаров также отмечаюстя снэки - сухарики и чипсы, орехи, сок, а также вода - минеральная и сладкая, сахар, пакетированные каши на завтрак.

Предложения поставщиков будут оценены в соответствии с тендерной документацией в следующие 10 дней.

Напомним, ранее в Укрзализныце заявляли о планах ввести для ночных пассажирских поездов полноценное питание. По словам исполняющего обязанности главы компании Игоря Кравцова, питание в поездах может быть доступно в начале года.

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