



На Фиджи бушует тропический циклон Джози - 03.04.2018 14:45

Тропический циклон Джози обрушился на архипелаг Фиджи в ночь на вторник, 3 апреля. По сообщениям местной полиции, шторм уже унес жизни четырех человек. Также есть информация об одном пропавшем без вести человеке, поиски которого все еще продолжаются.

Отмечается, что стихия привела к затоплению западной части Фиджи. Транспортное сообщение в некоторых районах Фиджи отсутствует - из-за циклона было закрыто движение на 70 дорогах и трассах.

Сейчас местные власти проводят эвакуацию населения. 18 центров помощи для эвакуированных лиц были открыты в западной части архипелага.



Стоит отметить, что на юг от берегов Фиджи в Тихом океане накануне, 2 апреля, были зафиксированы подземные толчки. Согласно данным Геологической службы, очаг землетрясения, которое произошло в 5:57 по времени UTC, залегал на глубине 83,5 километра, и находился в Тихом океане.

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