В Черновцах - пробки из-за обрыва на троллейбусной линии- 03.04.2018 14:36
В Черновцах на троллейбусной линии произошел обрыв, что привело к остановке электротранспорта.
Как стало известно, уже больше часа не ходят троллейбусы. Три единицы транспорта, в особенности, застряли в районе транспортного кольца возле отеля "Турист".
Напомним, 3 апреля утром в Черновцах загрелся троллейбус.
Речь идет о маршрутах №№1, 5 и 6, которые курсируют по улице Героев Майдана и проспекту Независимости. Движение троллейбусов №1 и №6 временно прекратили. Троллейбус №5 двигается по маршруту 3го.
Ремонтные бригады работают над восстановлением питания. Отмечается, что обрыв линии произошел на проспекте Независимости после 13:00 - граждане оборвали экскаватором на трале. Автомобильные заторы тянутся из центральной части города.
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