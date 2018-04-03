



В Черновцах - пробки из-за обрыва на троллейбусной линии - 03.04.2018 14:36

В Черновцах на троллейбусной линии произошел обрыв, что привело к остановке электротранспорта.

Как стало известно, уже больше часа не ходят троллейбусы. Три единицы транспорта, в особенности, застряли в районе транспортного кольца возле отеля "Турист".

Напомним, 3 апреля утром в Черновцах загрелся троллейбус .

Речь идет о маршрутах №№1, 5 и 6, которые курсируют по улице Героев Майдана и проспекту Независимости. Движение троллейбусов №1 и №6 временно прекратили. Троллейбус №5 двигается по маршруту 3го.

Ремонтные бригады работают над восстановлением питания. Отмечается, что обрыв линии произошел на проспекте Независимости после 13:00 - граждане оборвали экскаватором на трале. Автомобильные заторы тянутся из центральной части города.

Платиновая Буковина, Черновцы

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