Сторожинецький район отримав власну поліцейську станцію

- 03.04.2018 14:01
Сторожинецький район отримав власну поліцейську станцію

Коли до районного відділу поліції – кілька десятків кілометрів, без «своєї» поліцейської станції не обійтися. В цьому переконане керівництво Великокучурівської об’єднаної територіальної громади на Сторожинеччині. Завдяки співпраці місцевої влади та правоохоронців тут запрацювала перша в районі поліцейська станція.

До Великокучурівської об’єднаної територіальної громади входить п’ять населених пунктів: Великий Кучурів, Годилів, Тисовець, Снячів і Глибочок. Це перша ОТГ, створена на Буковині, і нині на її території проживає близько сімнадцяти тисяч населення.

«Відкриття поліцейської станції у Великому Кучурові наближує поліцію до громадян і дасть змогу якісніше й оперативніше реагувати на повідомлення місцевих жителів», – розповів начальник Сторожинецького відділу поліції Іон Шалар. – «У цьому приміщенні нестимуть службу як дільничні офіцери поліції, так і працівники груп реагування патрульної поліції. Тут громадяни можуть написати заяву без потреби їхати до Сторожинця. У разі виклику, група може швидше доїхати звідси на місце правопорушення».

Приміщення для поліцейської станції з необхідним обладнанням і оргтехнікою виділила у своїй будівлі Великокучурівська сільська рада. Як зазначив голова об’єднаної громади Великого Кучурова Василь Тодеренчук, безпека громадян має бути одним з пріоритетних напрямків діяльності місцевого самоврядування. А тому тут активно підтримують усі реформи й починання поліції.

«За пропозицією начальника Сторожинецького відділу поліції ми вже придбали і встановили камери відеоспостереження. Цей крок одразу дав позитивний результат: на території громади суттєво зменшилася кількість крадіжок. Люди знають, що камери все пишуть, а тому вже не дозволяють собі чинити правопорушення, як то було раніше», – зазначив Василь Тодеренчук.

Співпрацю поліції та органів місцевого самоврядування відзначив і керівник апарату Сторожинецької райдержадміністрації Сергій Гринчук: «Схвально, що ті програми, які запроваджуються в рамках реформи поліцейської системи, отримують таку підтримку територіальної громади. Фінансування потреб поліції місцевою владою є вкрай важливим. Адже це є громадський порядок і спокій нашого населення».

Як розповів начальник Сторожинецького відділу поліції Іон Шалар, на території району готуються до відкриття ще дві такі поліцейські станції.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платиновая Буковина

Ключові слова: поліцейські станції буковина, великий кучурів поліцейська станція, національна поліція України

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