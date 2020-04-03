На Филиппинах собрали бамбуковый мотоцикл

- 03.04.2018 12:58
На Филиппинах собрали бамбуковый мотоцикл

Электрический мотоцикл их бамбука под названием Green Falcon представила филиппинская компания Meep. Безусловно, электробайк не полностью выполнен из бамбука - речь идет о кузовных панелях, масса которых в общей сложности составила 6,5 кг.

Как отметил главный управляющий директор фирмы Кристофер Перес Ларсен, по сравнению с кузовными панелями из стеклопластика, вариант с бамбуком вышел гораздо легче.

Мотоцикл с бамбуковыми элементами был разработан и собран в рамка правительственной программы Bamboo Extreme. Данная программа предусматривает демонстрацию инновационных идей применения стеблей бамбука. На Филиппинах планируется выделить 100 миллионов гектаров земли, которые в 2020 году будут использоваться под бамбуковые посадки.

В Green Falcon применяется усиленный с помощью эпоксидного клея двухслойный панцирь из бамбука, который по показателям прочности вполне превосходит сталь. Такой панцирь скрывает эектрический мотор и блок батарей мотоцикла. В Meep сообщают, что их бамбуковый байк подойдет для городских условий и может развивать скорость до 97 километров в час. Заряда батарей хватает на 50 километров.

В компании пока не сообщают, стоит ли ждать выхода бамбукового байка в серийное производство и продажу. Но не менее важно, как отметил, Ларсен, что его создание вдохновит других на более эффективное использование природных и экологически чистых ресурсов. 

Платиновая Буковина

Ключові слова: Green Falcon Meep, бамбуковый мотоцикл

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