Условия поступления в вузы для жителей Крыма и Донбасса

- 03.04.2018 11:19
Условия поступления в вузы для жителей Крыма и Донбасса

Абитуриенты с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма могут поступать в украинские вузы на упрощенных условиях. Поступление в период с 4 июня по 28 сентября возможно без прохождения ЗНО, а также без паспорта и аттестата в определенные украинские вузы. Для поступающих на бюджетную форму обучения необходимо подать документы до 20 июля, и до 26 июля сдать вступительные экзамены.

Отмечается, что упрощенная процедура поступления для абитуриентов из Донбасса позволяет поступить в вуз или профессионально-техническое училище на подконтрольных украинской власти территориях через образовательный центр "Донбасс-Украина". Также им предоставляется возможность в получении свидетельства и аттестата государственного образца для выпускников 9 и 11 классов. На официальном сайте Министерства образования и науки Украины, а также на сайте "Доступна освіта"  есть вся необходимая абитуриентам информация - адрес, контактные данные ответственных лиц, доступные специальности и т.д.

Центры "Донбасс-Украина" работают на базе 36 украинских вузов и их структурных подразделений, то есть, колледжей, ПТУ, а также перемещенных вывших учебных заведений. СОтрудничество осуществляется с вузами в следующих городах: Киев, Днепр, Мариуполь, Харьков, Сумы, Винница, Кривой Рог, Покровск, Константиновка, Дружковка, Краматорск, Лисичанск, Северодонецк, Лиман, Бахмут, Торецк, Славянск, Кременная, Рубежное, Старобельск, Красногоровка.

Так, если абитуриент планирует обучаться за счет государственного бюджета в техникумы и колледжи в ОЦ, до 22 июля необходимо сдать вступительные экзамены на базе 9 классов, и до 7 августа - на базе 11 классов. Поступить в ПТУ абитуриенты с оккупированных территорий могут и в октябре, но стоит помнить, что образовательные центры "Донбасс-Украина" работают только 28 сентября. Именно до этой даты нужно успеть получить документы государственного образца, чтобы поступить по упрощенной процедуре.

Абитуриенты также могут поступать на основе ЗНО с документами государственного образца, даже если количество тестовых баллов - недостаточное. По желанию такие абитуриенты могут подавать для поступения сертификаты ЗНО 2016, 2017 и 2018 годов, кроме сертификатов ЗНО по иностранному языку, поскольку для поступления действительны сертификаты по английскому, немецкому, французскому и испанскому языкам только 2018 года

В любой украинский вуз помимо списка ОЦ абитуриенты с временно оккупированных территорий могут поступить, если они обучались в украинских школах заочно или экстернатом, а также сдали ЗНО. Для этого нужно зарегистрироваться на сессию ЗНО. Регистрация на основную сессию завершена, в то время как на дополнительную сессию (2-11 июля) можно зарегистрироваься с 3 по 21 мая.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: поступление в вузы 2018, абитуриенты из Крыма и зоны АТО

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

На Филиппинах собрали бамбуковый мотоцикл Электрический мотоцикл их бамбука под названием Green Falcon представила филиппинская компания Meep. Безусловно
- 03.04.2018 12:58
Из-за забастовки во Франции - масштабные перебои на железной дороге Во Франции сотрудники железной дороги устроили забастовку против реформы ж/д транспорта. В результате в движении железнодорожного транспорта во Франции
- 03.04.2018 11:56
В Черновцах горел троллейбус 03 04 2018 В Черновцах утром вторника, 3 апреля, прямо на ходу загорелся троллейбус.
- 03.04.2018 11:07
На МКС испытают аппарат по уборке космического мусора SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon, в задачи которого входит доставка на МКС прототипа аппарата
- 03.04.2018 10:02
В апреле Черновцы посетит делегация хасидов В Черновцах состоялось совещание при участии главы Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна касаемо визита
- 03.04.2018 09:35
Про декларування доходів від квартирантів Здача в оренду власного майна є додатковим джерелом заробітку, це може бути й кімната у квартирі,
- 03.04.2018 09:14
На Венере обнаружены признаки жизни В облаках Венеры были обнаружены черные полосы непонятного происхождения. О находке сообщили члены международной научной группы из США
- 02.04.2018 17:29
Украина планирует обменять 20 россиян на украинских политзаключенных Для освобождения украинских политзаключенных Олега Сенцова, Алексанра Кольченко и других пленных украинская сторона готова передать 20 россиян
- 02.04.2018 16:46
На Гавайях происходит извержение вулкана (видео) Знаменитый вулкан Килауэа на Гавайах начал свое извержение. Для того, чтобы своими глазами увидеть невероятное зрелище
- 02.04.2018 16:28
В Черновцах проведут Мастерскую города 2018 Третий по счету урбанистическо-культурный фестиваль "Мастерская города" состоится в Черновцах с 30 мая по 3 июня на Театральной площади.
- 02.04.2018 16:04

Всі новини