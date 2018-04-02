



Условия поступления в вузы для жителей Крыма и Донбасса - 03.04.2018 11:19

Абитуриенты с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма могут поступать в украинские вузы на упрощенных условиях. Поступление в период с 4 июня по 28 сентября возможно без прохождения ЗНО, а также без паспорта и аттестата в определенные украинские вузы. Для поступающих на бюджетную форму обучения необходимо подать документы до 20 июля, и до 26 июля сдать вступительные экзамены.



Отмечается, что упрощенная процедура поступления для абитуриентов из Донбасса позволяет поступить в вуз или профессионально-техническое училище на подконтрольных украинской власти территориях через образовательный центр "Донбасс-Украина". Также им предоставляется возможность в получении свидетельства и аттестата государственного образца для выпускников 9 и 11 классов. На официальном сайте Министерства образования и науки Украины, а также на сайте "Доступна освіта" есть вся необходимая абитуриентам информация - адрес, контактные данные ответственных лиц, доступные специальности и т.д.

Центры "Донбасс-Украина" работают на базе 36 украинских вузов и их структурных подразделений, то есть, колледжей, ПТУ, а также перемещенных вывших учебных заведений. СОтрудничество осуществляется с вузами в следующих городах: Киев, Днепр, Мариуполь, Харьков, Сумы, Винница, Кривой Рог, Покровск, Константиновка, Дружковка, Краматорск, Лисичанск, Северодонецк, Лиман, Бахмут, Торецк, Славянск, Кременная, Рубежное, Старобельск, Красногоровка.

Так, если абитуриент планирует обучаться за счет государственного бюджета в техникумы и колледжи в ОЦ, до 22 июля необходимо сдать вступительные экзамены на базе 9 классов, и до 7 августа - на базе 11 классов. Поступить в ПТУ абитуриенты с оккупированных территорий могут и в октябре, но стоит помнить, что образовательные центры "Донбасс-Украина" работают только 28 сентября. Именно до этой даты нужно успеть получить документы государственного образца, чтобы поступить по упрощенной процедуре.

Абитуриенты также могут поступать на основе ЗНО с документами государственного образца, даже если количество тестовых баллов - недостаточное. По желанию такие абитуриенты могут подавать для поступения сертификаты ЗНО 2016, 2017 и 2018 годов, кроме сертификатов ЗНО по иностранному языку, поскольку для поступления действительны сертификаты по английскому, немецкому, французскому и испанскому языкам только 2018 года

В любой украинский вуз помимо списка ОЦ абитуриенты с временно оккупированных территорий могут поступить, если они обучались в украинских школах заочно или экстернатом, а также сдали ЗНО. Для этого нужно зарегистрироваться на сессию ЗНО. Регистрация на основную сессию завершена, в то время как на дополнительную сессию (2-11 июля) можно зарегистрироваься с 3 по 21 мая.

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