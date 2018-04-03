В Черновцах горел троллейбус 03 04 2018- 03.04.2018 11:07
В Черновцах утром вторника, 3 апреля, прямо на ходу загорелся троллейбус.
Инцидент произошел примерно в 9:00 утра на улице Русской в районе детского садика №19. Как стало известно, произошло задымление токоприемника троллейбуса. Происшествие на видео заснял пользователь Facebook Виталий Герман.
Отмечается, что произошедшее весьма напугало пассажиров, которые поспешили покинуть салон троллейбуса.
Представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Черновицкой области сообщили, что в связи со случившимся спасателей на место не вызывали.
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