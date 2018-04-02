



В апреле Черновцы посетит делегация хасидов - 03.04.2018 09:35

В Черновцах состоялось совещание при участии главы Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна касаемо визита и пребывания на Буковине группы хасидов-паломников.

Как отмечается, группа хасидов из разных стран будет находиться в Черновицкой области в период с 12 по 14 апреля 2018 года.

В рамках совещания была озвучена информация касаемо туристической инфраструктуры Вижницкого района области. Кроме того, участники совещания рассмотрели ориентировочный план пребывания делегации паломников-хасидов в области. Как сообщили в пресс-службе Черновицкого областного совета, также поднимались вопросы обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения.

Так, в примерной программе перебывания группы паломников, в которую войдут хасиды из Израиля, США, Великобритании и Канады, отмечается посещение синагоги в Садгоре, в Черновцах, а также поездка в Вижницу, где ранее размещалась старая синагога.

Платиновая Буковина, Черновцы

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