Про декларування доходів від квартирантів

- 03.04.2018 09:14
Про декларування доходів від квартирантів

Здача в оренду власного майна є додатковим джерелом заробітку, це може бути й кімната у квартирі, власне, сама квартира, гараж, дачний будиночок тощо, юридичне оформлення таких правовідносин відбувається шляхом підписання договору про найм (оренду) нерухомого майна.

Громадянин - орендодавець, який здає свою квартиру, будинок, кімнату тощо в оренду чи суборенду, житловий найм чи піднайм іншому громадянину, відповідальний за нарахування та сплату податку на доходи фізичних осіб до бюджету.

Особливості нарахування та оподаткування доходів від надання нерухомості в оренду, житловий найм визначає стаття 170 Податкового кодексу. Орендодавцю, який здає квартиру фізичним особам і не є підприємцем, кожного кварталу протягом 40 днів необхідно нарахувати та сплатити податок на фоходи фізичних осіб за ставкою – 18% та 1,5% військового збору.

Сума отриманого доходу, сплаченого протягом року податку та нарахованого податкового зобов’язання за результатами такого року, відображаються орендодавцем у річній податковій декларації. Така декларація подається до 2 травня року, що настає за звітним, до податкової інспекції за адресою платника податку.

Слід зазначити, що нотаріуси, у разі нотаріального посвідчення договору оренди, зобов‘язані надіслати інформацію про такий договір до відповідного органу фіскальної служби за адресою орендодавця.
Нагадаємо, що з 1 січня в Україні стартувала кампанія з декларування доходів фізичних осіб.

Кожен із декларантів має право отримати у Центрі обслуговування платників за місцем свого проживання безоплатну консультацію щодо порядку заповнення декларацій і допомогу в її заповненні.

Зверніть увагу, що з 1 січня 2018 року декларація подається за новою формою, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 №556 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року №859», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.07.2017 за №821/30689.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ 

Платинова Буковина, Чернівці

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