



На Гавайях происходит извержение вулкана (видео) - 02.04.2018 16:28

Знаменитый вулкан Килауэа на Гавайах начал свое извержение. Для того, чтобы своими глазами увидеть невероятное зрелище, сотни туристов отправляются на Большой остров.

Отметим, что с гавайского Килауэа переводится как "изрыгающий, выплескивающийся".

Интересно, что Килауэа является действующим вулканом, причем, самым активным в мире - почти 35 лет он непрерывно извергается. Местные жители полагают, что внутри него живет Пеле - богиня вулканов.

Вулкан уходит своим основанием на одно океана. Благодаря этому из-за регулярных извержений Большой остров постоянно растет в размерах.

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