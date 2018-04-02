



В Черновцах проведут Мастерскую города 2018 - 02.04.2018 16:04

Третий по счету урбанистическо-культурный фестиваль "Мастерская города" состоится в Черновцах с 30 мая по 3 июня на Театральной площади.

Мастерская города представляет собой платформу для общения жителей города, представителей городских властей, общественных организаций и инициатив.

Среди главных проектов, которые будут рассматриваться в рамках Мастерской города - привлечение к городской жизни людей с особенными потребностями, активное и эффективное использование общественного пространства, привлечение жителей к постоянному развитию города, сохранение и использование историко-культурного насления, энергоэффективность в Черновцах, озеленение города, развитие инфраструктуры, транспорта, возможности для детей, работа с социально уязвимыми группами населения.

Всех заинтересованных в развитии и обновлении Черновцов людей, жителей города, которые намерены сообща работать над проблемами громады, активных студентов, волонтеров, мастеров, представителей общественных организаций и городских властей приглашают принять участие в Мастерской города.

Обращайтесь на почту chernivtsi2030@gmail.com, чтобы получить анкету участникам и шаблон для рассчета бюджета мероприятия.

Платиновая Буковина, Черновцы

Всі новини