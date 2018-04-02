В Черновцах проведут Мастерскую города 2018- 02.04.2018 16:04
Третий по счету урбанистическо-культурный фестиваль "Мастерская города" состоится в Черновцах с 30 мая по 3 июня на Театральной площади.
Мастерская города представляет собой платформу для общения жителей города, представителей городских властей, общественных организаций и инициатив.
Среди главных проектов, которые будут рассматриваться в рамках Мастерской города - привлечение к городской жизни людей с особенными потребностями, активное и эффективное использование общественного пространства, привлечение жителей к постоянному развитию города, сохранение и использование историко-культурного насления, энергоэффективность в Черновцах, озеленение города, развитие инфраструктуры, транспорта, возможности для детей, работа с социально уязвимыми группами населения.
Всех заинтересованных в развитии и обновлении Черновцов людей, жителей города, которые намерены сообща работать над проблемами громады, активных студентов, волонтеров, мастеров, представителей общественных организаций и городских властей приглашают принять участие в Мастерской города.
Обращайтесь на почту chernivtsi2030@gmail.com, чтобы получить анкету участникам и шаблон для рассчета бюджета мероприятия.
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