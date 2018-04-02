



Об обслуживании во время отпуска семейного врача - 02.04.2018 15:13

В Украине стартовала подписная кампания по составлению деклараций с семейными врачами. Заключать декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром можно, начиная с 2 апреля, и до конца 2018 года. Кроме того, разорвать сотрудничество и подписать декларацию с другим врачом пациент может в любое время.

В Министерстве здравоохранения отмечают - бежать в больницы в первый же день, чтобы подписать декларацию, не стоит - во избежание очередей и связанной с этим потери времени и нервов.

Поскольку доктор, как и любой другой работающий человек, нуждается в отпусках, возник закономерный вопрос. Кто будет обслуживать пациента, если его семейный доктор в отпуске? Обеспечивающее первую медицинскую помощь учреждение должно предоставить замену, если семейный врач не может принять пациента по той или иной причине. То есть, медучреждение обязано предоставить пациенту замену.

Как говорится в Порядке предоставления первичной медицинской помощи Минздрава Украины, администрация медицинского учреждения должна уведомить пациентов заблаговременно и обеспечить беспрерывное предоставление медицинской помощи. В сообщении для пациента должна присутствовать вся информация о новом враче. Если семейный доктор заболел, то предупреждение должно поступить в первый день болезни. То же самое касается отсутствия доктора по другим непредсказуемым причинам. Если же врач уходит в отпуск или отправляется в командировку, то сообщение о замене пациенту должно поступить за неделю.

При этом, самому пациенту делать ничего не нужно - нет необходимости подписываь декларацию с другим врачом либо обращаться к главврачу больницы.

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