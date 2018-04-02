На Буковине ожидается повышение уровня воды в реках- 02.04.2018 14:48
Формирование очередной волны весеннего половодья, вызванного потеплением и таянием снегов, а также дождями, ожидается в в бассейнах рек Прута и Сирета на Буковине.
Также сообщается о повышении уровня воды в бассейне Прута на 0,25-0,54 метра над паводковыми значениями.
В городе Залещики на реке Днестр ожидается малоизменяемый гидрологический режим. Небольшие подъемы уровня воды ожидаются на Днестровском водохранилище.
В пресс-службе Черновицкой областной государственной администрации сообщают, что дальнейшие подъемы уровня воды на 0,2-0,7 м ожидается на реках бассейнов Прута и Сирета возможны 2 аперля в связи с продолжением развития весеннего половодья и дождем.
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