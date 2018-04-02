



На Буковине ожидается повышение уровня воды в реках - 02.04.2018 14:48

Формирование очередной волны весеннего половодья, вызванного потеплением и таянием снегов, а также дождями, ожидается в в бассейнах рек Прута и Сирета на Буковине.

Также сообщается о повышении уровня воды в бассейне Прута на 0,25-0,54 метра над паводковыми значениями.

В городе Залещики на реке Днестр ожидается малоизменяемый гидрологический режим. Небольшие подъемы уровня воды ожидаются на Днестровском водохранилище.

В пресс-службе Черновицкой областной государственной администрации сообщают, что дальнейшие подъемы уровня воды на 0,2-0,7 м ожидается на реках бассейнов Прута и Сирета возможны 2 аперля в связи с продолжением развития весеннего половодья и дождем.

Платиновая Буковина, Черновцы

Всі новини