На сайте УЦОКО появились ответы пробного ЗНО- 02.04.2018 14:29
На сайте Украинского центра оценивания качества образования появились правильные ответы пробного тестирования. С ними могут ознакомиться все, кто здавал пробное ЗНО и хочет оценить свой результат.
В разделе "Визначити результати пробного ЗНО" можно проверить, правильно ли участник сдал тест, а также какое количество баллов удалось набрать. Для этого вам необходимо будет указать результаты задания. Такие возможности будут доступны до 3 апреля включительно.
Так, для теста по украинскому языку и литературе можно максимум было набрать 104 балла. Максимальное количество баллов по истории Украины - 94. На пробном ЗНО по математике можно набрать максимум 62 балла, по биологии - 80, 94 - по географии, 80 - по химии, а также максимально 72 балла - по немецкому, английскому, испанскому и французскому языкам.
6 апреля на сайте УЦОКО в разделе "Пробное ЗНО" будут опубликованы таблицы перевода тестовых баллов по шкале от 100 до 200 и от 1 до 12 баллов.
Напомним, основная сессия ЗНО 2018 пройдет в Украине с 22 мая по 13 июня.
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