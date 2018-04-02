



В Черновцах продолжается отопительный сезон - 02.04.2018 11:57

В Черновцах отопительный сезон продолжается, как сообщил директора компании Черновцытеплокоммунэнерго Александр Меленчук.

По словам руководителя компании, от мэрии Черновцов по данному вопросу никаких указаний не поступало, в связи с чем котельни работают в прежнем режиме.

Также Меленчук отметил, что несмотря на продолжение работы Черновцытеплокоммунэнерго, компанию могут снова отключить за долги за электроэнергию.

Напомним, ранее мэр Черновцов Алексей Каспрук предлагал черновчанам решить, до какого времени будет продолжаться отопительный сезон - до конца апреля, либо же стоит отключить отопление на месяц ранее.

Платиновая Буковина, Черновцы

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