



Станция Тяньгун-1 сгорела в атмосфере - 02.04.2018 11:07

Обломков космической станции Тяньгун-1, которые могли бы упасть на Землю либо в океан, не было, о чем проинформировали представители Китайского инженерно-космического управления.

Отмечается, что неисправная орбитальная станция вошла в атмосферу Земли 2 апреля примерно в 3:15 по киевскому времени. Аппарат сгорел практически полностью над южными регионами Тихого океана.

Напомним, что свою работу космическая станция Тяньгун-1 начала в сентябре 2011 года. За период работы станции на орбите к ней пристыковывались три грузовых корабля, а также на ней побывали шестеро тайконавтов - так в Китае называют космонавтов.

Станция Тяньгун-1 завершила свою работу в 2016 году. Согласно прогнозам, она должна была обрушиться на землю в апреле 2018 года, что и произошло в ночь на 2 апреля.

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