



ВР готовится рассмотреть отмену е-деклараций для активистов - 02.04.2018 10:08

На нынешней пленарной неделе украинский парламент рассмотрит отмену электронных деклараций для членов неправительственных организаций и общественных активистов.

Кроме того, предполагается также вынести на рассмотрение блок вопросов, касающихся национальной безопасности. С поветской дня можно ознакакомиться на официальном сайте Верховной Рады Украины.

Также в планах у парламентариев на 3 апреля - рассмотрение проекта о пенсиях для военных пенсионеров, отрочка подачи элеткронных декралаций для антикоррупционных активистов и отмена е-деклараций для них, рассмотрение вопросов экологической политики.

Что касается 4 апреля, то в следу дожна состояться ратификация соглашений с Польшей и Румынией о сотрудничестве в военной сфере. Также в этот дкень Верховная Рада предполагает рассмотреть законопроекты о защите жилищных прав студентов, а также о повышении спортивного мастерства молодежи. Парламентская реформа, а также вопросы национальной безопасности и обороны числятся в повестке дня четверга, 5 апреля.

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