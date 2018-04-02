ВР готовится рассмотреть отмену е-деклараций для активистов- 02.04.2018 10:08
На нынешней пленарной неделе украинский парламент рассмотрит отмену электронных деклараций для членов неправительственных организаций и общественных активистов.
Кроме того, предполагается также вынести на рассмотрение блок вопросов, касающихся национальной безопасности. С поветской дня можно ознакакомиться на официальном сайте Верховной Рады Украины.
Также в планах у парламентариев на 3 апреля - рассмотрение проекта о пенсиях для военных пенсионеров, отрочка подачи элеткронных декралаций для антикоррупционных активистов и отмена е-деклараций для них, рассмотрение вопросов экологической политики.
Что касается 4 апреля, то в следу дожна состояться ратификация соглашений с Польшей и Румынией о сотрудничестве в военной сфере. Также в этот дкень Верховная Рада предполагает рассмотреть законопроекты о защите жилищных прав студентов, а также о повышении спортивного мастерства молодежи. Парламентская реформа, а также вопросы национальной безопасности и обороны числятся в повестке дня четверга, 5 апреля.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 03.04.2018 12:58
- 03.04.2018 11:56
- 03.04.2018 11:19
- 03.04.2018 11:07
- 03.04.2018 10:02
- 03.04.2018 09:35
- 03.04.2018 09:14
- 02.04.2018 17:29
- 02.04.2018 16:46
- 02.04.2018 16:28