



Коли сплачується єдиний податок - 02.04.2018 09:54

Строки сплати єдиного податку визначені ст.295 Податкового кодексу України.

Для підприємців першої та другої груп – не пізніше 20 числа поточного місяця. Якщо 20 число випаде на вихідний або святковий день, то сплатити єдиний податок необхідно у попередній робочий день. Таким чином, граничні терміни сплати єдиного податку: 19 січня, 20 лютого, 20 березня, 20 квітня, 18 травня, 20 червня, 20 липня, 20 серпня, 20 вересня, 19 жовтня, 20 листопада, 20 грудня.

Для підприємців та підприємств 3 групи строк сплати – протягом 10 календарних днів після граничного терміну подання податкової декларації за звітний квартал. Тобто, граничний строк сплати настає через 50 днів після закінчення кожного кварталу. Це, відповідно, 18 травня, 17 серпня, 19 листопада 2018 та 19 лютого 2019 року.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

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