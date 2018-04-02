



ДТП в Черновцах возле Метро 2 04 2018 - 02.04.2018 09:33

В Черновцах утром понедельника, 2 апреля, на улице Галицкий шлях произошла дорожная авария.

Как отмечается, ДТП произошло на выезде от торгового центра Метро.

Патрульная полиция выехала на месте происшествия. В настоящее время устанавливаются все подробности и причины происшествия. О пострадавших или жертвах не сообщается.

Напомним, летом 2017 года на улице Галицкий шлях произошла смертельная авария - микроавтобус столкнулся с рейсовым автобусом Neopla n.

Отмечается, что с движением транспорта в сторону села Мамаевцы есть небольшие затруднения.

Платиновая Буковина, Черновцы

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