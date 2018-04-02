Пасхальное перемирие: на Донбассе сбит беспилотник ОБСЕ

- 02.04.2018 09:22
Пасхальное перемирие: на Донбассе сбит беспилотник ОБСЕ

Наблюдатели СММ ОБСЕ на Донбассе зафиксировали перемещение колонны техники, в состав которой вошли 10 единиц БМП. Кроме того, представители ОБСЕ также отметили мероприятия по подготовке, которые проводятся российско-террористическими войсками.

Кроме того, как особщает украинская сторона СЦКК, за период действия "пасхального перемирия" на Донбассе боевики трижды обстреливали беспилотники ОБСЕ, в результате один был сбит. По позициям сил АТО осуществляются обстрелы с использованием стрелвового оружия.

Беспилотники ОБСЕ, отметим, были обстреляны во время проведения верификационных мероприятий касаемо отвода техники и вооружения в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. БПЛА ОБСЕ был сбит в районе населенного пункта Миусинск, где террористы обсустроили в некоем роде полигон.

Представители украинской стороны СЦКК отмечают, что руководство террористических формирований на Донбассе саботирует работу международных наблюдателей, всячески препятствует их деятельности. Боевики продолжают концентрировать вооружение и технику, запрещенную Минскими соглашениями.

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