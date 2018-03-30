



Черновицкие депутаты не поддержали повышение тарифов на проезд - 30.03.2018 17:38

На общественных слушаниях жители Черновцов высказывались против повышения тарифов на проезд, о котором заявляли черновицкие перевозчики.

Стоит отетить, что сегодня, 30 апреля, на заседании исполнительного комитета Черновицкого горсовета мэр Черновцов Алексей Каспрук внес предложение о повышении тарифа на проезд в маршрутках. В то же время, депутаты городского совета данное решение не поддержали.

Напомним, черновицкие перевозчики 28 марта провели совместную пресс-конференцию, посвященную стоимости проезда в Черновцах . Высказывались предложения запустить новый тариф - 5 гривен - уже с 1 апреля.

Перевозчики утверждают, что этот тариф обоснован, и учитывает все расходы на обслуживание пассажиров. Если тариф не будет повышен, перевозчики заявили о возможных проблемах с транспортом, поскольку маршрутки будут ездить только утром и вечером, чтобы черновчане могли добраться на работу и обратно домой.

Платиновая Буковина, Черновцы

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