



В Украине начали массово проверять ТЦ и кинотеатры - 30.03.2018 17:15

Внеплановые проверки мест массового скопления людей стартовали в Украине. Как сообщил на селекторном совещании 30 марта глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины Николай Чечеткин, проверке будут подлежать торгово-развлекательные центры, кинотеатры, тренажерные залы и другие заведения.

Председатель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям 29 марта издал приказ, согласно которому до 2 апреля территориальные органы службы должны составить перечень, а также разработать график для осуществления внеплановых проверок ТЦ, комплексов и многофункциональных зданий. Также внеплановая проверка должна быть осуществлена в детских садах, общеобразовательных учебных заведениях, заведениях досуга, а также медицинских учреждениях, где предусмотрено стационарное лечение.

Данные проверки, как отметил Чечеткин, уже стартовали, и журналисты могут присоединиться к специалистам ведомства.

Среди основных вопросов, которым уделяется внимание ГСЧС в ходе данных проверок - это условия для эвакуации посетителей. В этом вопросе и во многих других нельзя допустить коррупционной составляющей, за чем должны пристально следить руководители. По итогам проверок и проведенных экспертиз ГСЧС каждую неделю будет публиковать отчет на сайте ведомства.

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