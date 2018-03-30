Россия в ответ высылает европейских дипломатов

- 30.03.2018 16:37
Россия в ответ высылает европейских дипломатов

Министерстов иностранных дел РФ 30 марта вызвало послов стран, которые отозвали российских дипломатов. Послам были вручены ноты протеста, а также объявлена инфомация об аналогичных мерах в качестве ответа.  Всего сообщается о высылке Россией четырех дипломатов от Польши, троих литовских дипломатов, по двое от Литвы и Нидерландов, а также по одному дипломату от Эстонии, Финляндии и Латвии.

Отметим, что вышеперечисленные страны отослали столько же дипработников от России. 

Уточнять информацию, какое количество дипломатов вернется на родину, некоторые послы отказались. Посол Германии, в частности, отметил, что Берлин открыт к диалогу с Кремлем. Стоит отметить, что Германия отозвала четверых дипломатов РФ.

Комментарии по поводу сложившейся ситуации журналистам отказались давть послы Швеции, Хорватии, Канады и Австралии, просто покинув российское консульство. В общей сложности, эти страны выслали восемь российсих дипломатов, больше всех - четверых - отослала Канада.

В то же время, стоит отметить, что сокращение общей численности дипломатических миссий в странах от высылки дипломатов не зависит. Это означает, то вместо отозванных сотрудников дипломатических ведомств могут быть назначены другие. Стоит отметить, что Россия потребовала сократить штат сотрудников в своем дипведомстве только в Великобритании.

Также отметим, что за день до этого, 29 марта, РФ заявила об отзыве 60 дипломатов от США в ответ на такие же меры Америки. В качестве ответа на закрытие российского консульства в Сиэтле было решено закрыть консульство в Санкт-Петербурге. Вашингтон пообещал дальнейшие меры в отношении России ввиду такого недружественного шага.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: высылка дипломатов из РФ, дипломатические санкции против РФ

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