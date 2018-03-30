



На Хотинщині авто врізалось у дерево, є загиблий 29 03 2018 - 30.03.2018 16:23

Внаслідок зіткнення легковика з деревом пасажир помер одразу. Не дочекавшись поліції, водій покинув автомобіль і місце події. Чому так вчинив і як сталося зіткнення – не пояснює.

Автопригода зі смертельними наслідками сталася увечері 29 березня на околиці села Перебиківців Хотинського району. Рухаючись сільською дорогою на легковому автомобілі «Мерседес» на іноземній реєстрації, 32-річний водій не впорався з керуванням і допустив зіткнення з деревом, що росло обабіч дороги.

Від отриманих внаслідок зіткнення травм на місці пригоди загинув пасажир іномарки – товариш водія. Посилаючись на погане самопочуття, кермувальник залишив автомобіль з мертвим товаришем і покинув місце аварії, так і не дочекавшись приїзду поліції. До правоохоронців водій прийшов уже вранці наступного дня. Як і чому сталося зіткнення – чоловік так і не зміг пояснити.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Працівники поліції наразі встановлюють причини автопригоди. Для з’ясування всіх обставин призначено низку експертиз. На даний час проводиться досудове розслідування.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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