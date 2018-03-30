ДТП на Глибоччині - іномарка в’їхала в підводу- 30.03.2018 14:25
Від отриманих травм на місці події загинув кінь. Працівники Глибоцького відділення поліції встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.
Близько 10-ї години вечора 29 березня до поліції надійшло повідомлення про ДТП з потерпілими у селі Стерче Глибоцького району. Керуючи автомобілем «БМВ» на іноземній реєстрації, 21-річний житель сусіднього села не впорався з керуванням і допустив зіткнення з підводою, що рухалася попереду. Як пояснив водій, на гужовому транспорті не було світловідбиваючих елементів, а тому о темній порі він його вчасно не помітив.
Внаслідок зіткнення загинув кінь і травмувалися 35-річний водій підводи та його 34-річний пасажир. З травмами голови й підозрами на переломи потерпілих було госпіталізовані.
Відомості за фактом ДТП слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. На даний час триває досудове розслідування.
Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області
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