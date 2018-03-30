



Центральную площадь Черновцов украсят 10 большими писанками - 30.03.2018 12:53

Центральную площадь Черновцов к праздникам украсят десятью большими пасхальными писанками.

Как рассказала глава управления культуры Черновицкого городского совета Юлия Сафтенко, украшать Центральную площадь к Пасхе будут 5 апреля.

Так, отмечается, что всего будет десять больших писанок - четыре, которые устанавливались в прошлом году, а также шесть новых.

Также сообщается, что 5 апреля в 17:00 состоится официальная презентация пасхальной атрибутики под названием "Писанковий дивосвіт".

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