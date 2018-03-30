Центральную площадь Черновцов украсят 10 большими писанками- 30.03.2018 12:53
Центральную площадь Черновцов к праздникам украсят десятью большими пасхальными писанками.
Как рассказала глава управления культуры Черновицкого городского совета Юлия Сафтенко, украшать Центральную площадь к Пасхе будут 5 апреля.
Так, отмечается, что всего будет десять больших писанок - четыре, которые устанавливались в прошлом году, а также шесть новых.
Также сообщается, что 5 апреля в 17:00 состоится официальная презентация пасхальной атрибутики под названием "Писанковий дивосвіт".
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