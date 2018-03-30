Пожар на Сторожинецкой в Черновцах 29 03 2018- 30.03.2018 12:31
На улице Сторожинецкой в Черновцах вечером 29 марта произошел пожар - загорелся жилой дом, как сообщают в пресс-службе Управления ГСЧС Украины в Черновицкой области.
Как стало известно, в коридоре жилого здания произошло возгорание, и пламя распространилось на деревянные перекрытия дома. О пожаре на линию 101 сообщили соседи, которые заметили возгорание.
Внутри горящего здания находилась 87-летняя женщина, хозяйка дома. Женщина самостоятельно покинула здание, однако, получила ожоги левого предплечья.
Пламя на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений практически полностью охватил перекрытия. Дом от уничтожения удалось спасти - пожарные ликвидировали огонь, а также предупредили распространение огня в жилые комнаты. Отмечается, что пожар повредил перекрытия и кровлю здания, уничтожил некоторые домашние вещи. Медицинскую помощь хозяйке дома врачи оказали на месте происшествия.
В настоящее время причины пожара устанавливаются.
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