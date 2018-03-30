



На Кіцманщині впіймали серійного крадія - 30.03.2018 11:52

Злодій на автомобілі якраз повертався з чергової крадіжки, коли його спинили працівники Кіцманського відділу поліції. Автівка зловмисника була вщерть забита поцупленим чужим майном.

На початку березня цього року працівники Кіцманського відділу поліції зафіксували зростання кількості крадіжок із приватних будинків у селах Дубівці, Стрілецький Кут, Біла, Ревне та Драчинці. Загалом, за даними фактами слідчі відкрили 14 кримінальних проваджень. Для своєї протиправної діяльності невідомий злодій обирав помешкання, в яких тимчасово ніхто не проживав.

Пошкоджуючи вхідні двері або вікна будівель, злочинець потрапляв усередину та викрадав гроші, будівельні інструменти, побутову техніку, одяг, посуд, інші речі домашнього вжитку та свійських тварин.

Для припинення злочинних посягань на майно селян, поліцейські посилили контроль за правопорядком у вказаних населених пунктах. На допомогу правоохоронцям прийшли органи місцевого самоврядування, долучившись до організації нічних чергувань. Було створено спільні групи з числа поліцейських і місцевих жителів, які здійснювали патрулювання на вулицях даних сіл.

Вже невдовзі вжиті заходи дали позитивний результат. Саме під час нічного відпрацювання території району в поле зору правоохоронців потрапив підозрілий водій – 34-річний уродженець Заставнівського району, котрий вже був неодноразово судимий за скоєння крадіжок. Зловмисник перевозив у легковику велику кількість різноманітних речей. Досвідчені поліцейські одразу впізнали типовий «набір крадія». Чоловік так і не зміг пояснити походження даних предметів і взагалі відмовився від будь-яких пояснень.

Попри небажання зловмисника співпрацювати зі слідчими, правоохоронці встановили місця ймовірного зберігання краденого. Під час проведення низки санкціонованих обшуків працівники Кіцманського відділу поліції виявили велику кількість речових доказів, що безпосередньо вказували на причетність правопорушника до цілої серії крадіжок. Поліцейські вилучили понад вісімдесят найменувань викраденого майна. Правоохоронці встановили власників частини вилучених доказів.

Зловмиснику вже оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. І хоча затриманий заперечує свою причетність до скоєння крадіжок, суд взяв до уваги проведену поліцейськими роботу й зібрані докази та обрав злодію запобіжний захід у вигляді шістдесяти діб тримання під вартою.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють власників решти вилучених речей та перевіряють зловмисника на причетність до скоєння інших крадіжок як на території Кіцманщини, так і в інших районах області та Чернівцях.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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