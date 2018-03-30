



В Украине официально заработал 4G - 30.03.2018 11:08

Мобильные операторы Украины объявили о запуске в крупных городах связи четвертого поколения 4G с 30 марта.

Отмечается, что новый стандарт в Украине запустили все операторы мобильной связи - lifecell, Vodafone и Киевстар. Операторы сообщают - чтобы подключиться к сети нового стандарта и использовать все преимущества 4G/LTE, необходимо иметь смартфон и сим-карту, поддерживающую новый стандарт связи. Операторы предлагают удобный переход и бесплатное получение SIM-карт.

В настоящее время покрытие носит пока что точечный характер в диапазоне 2600 МГц, и 4G от lifecell заработал в ряде крупнейших городов Украины, а именно - в Киеве, Харькове, Днепре, Запорожье, Полтаве, Львове, Ивано-Франковске, Одессе, Черновцах, Херсоне. Что касается Vodafone, то 4G уже работает в Киеве, Харькове и Львове, а в остальных крупных городах стандарт запустят уже сегодня. Основное покрытие на частоте 1800 МГц будет разворачиваться операторами в июле.

Напомним, украинские операторы мобильной связи приобрели частоты 4G в диапазоне 180 МГц, и в ходе аукциона общий объем средств, полученных на 4G в диапазоне 1800 МГц, составил 5,434 мллиарда гривен. Стартовая цена в ходе торгов была повышена на 1,45 миллиарда. На лицензии в диапазоне 2600 МГц государство получит более 2,45 миллиардов гривен.

Платиновая Буковина

Всі новини