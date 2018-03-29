



В ООН прогнозируют катаклизмы из-за климатических изменений - 30.03.2018 10:02

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутиереш отметил, что по причине климатических изменений на планете ожидаются различные природные катаклизмы, о чем свидетельствуют последние исследования.

По словам Генсека ООН, если момент, критический для принятия мер, будет упущен, мир не сможет выполнить все цели, которые были заявлены в Парижском климатическом соглашении.

Отметим, что Парижское соглашение по климату было подписано лидерами мирового сообщества в декабре 2015 года. Таким образом они взяли обязательства предпринимать меры, чтобы сдержать повышение глобальной температуры на Земле в пределах 1-1,5 градусов по Цельсию. Гутиереш задался вопросом, сколько миру нужно знаков, чтобы уже приступит к реальным действиям.

Генеральный секретарь ООН также отметил, что в прошлом году климатический хаос нанес мировой экономике ущерб на 320 миллиардов долларов. С целью недопущения дальнейшего развития ситуации, избежать катаклизмов, вызванных изменениями климата, необходимо в ближайшие 2 года по меньшей мере на 25% сократить вредные выбросы в атмосферу.

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